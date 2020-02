Le campus de la Bastide rouge proposera 40 formations aux métiers du cinéma à Cannes

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal et le maire de Cannes David Lisnard ont levé le voile sur le bâtiment en construction à Cannes-La Bocca : la Bastide rouge accueillera un millier d'étudiants à partir de septembre 2020. Un campus avec 40 formations aux métiers du cinéma.

Cannes, France

Le campus étudiant la Bastide rouge, allée Maryse Bastié à Cannes-La Bocca ouvrira en septembre 2020 pour accueillir un millier d'étudiants. Les bâtiments en construction sur quatre hectares ont été présentés vendredi 14 février 2020 à de nombreuses personnalités en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. Le maire de Cannes, David Lisnard, est le principal promoteur de ce projet.

Quarante formations proposées autour du cinéma

"De multiples formations seront proposés autour des métiers du cinéma avec des licences et de vrais masters" a précisé la ministre, qui connaît bien le maire de Cannes. Lorsqu'elle était présidente de l'université de Nice Sophia-Antipolis, Frédérique Vidal avait longuement préparé ce dossier avec le maire de Cannes.

"Il y a deux villes au monde consacrée au cinéma : Los Angeles et Cannes." (Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche)

D'autres formations seront accessibles sur ce campus qui accueillera également une cité des entreprises. "Un lien important est prévu entre les étudiants et les entreprises" insiste le recteur de l'académie de Nice, Richard Laganier.

Un multiplexe de 12 salles et des logements étudiants

En face du bâtiment universitaire un multiplexe Cinéum Cannes est également en construction. Il offrira 12 salles et 2.426 sièges avec le plus grand écran géant du sud-est de la France. Et sur le site, 196 logements étudiants, une cafétéria avec un accès tram-bus sont également prévus.

Le maire de Cannes au cours d'une cérémonie a par ailleurs annoncé sa volonté de créer à Cannes une "université spatiale" liée aux satellites.