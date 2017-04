Le canal de Bourgogne a son propre Guide du Routard

Un nouveau Guide du Routard vient de sortir. Un ouvrage de 144 pages sur le canal de Bourgogne entre Dijon et Joigny. L'occasion de (re)découvrir les chemins de halage, à vélo ou à bord d'une péniche

Le Guide du Routard du canal de Bourgogne est né à l'initiative des élus du Pays de l'Auxois-Morvan et des offices de tourisme de l'Yonne. Un guide de 144 pages qui vient de paraître et qui vous fait découvrir ou redécouvrir les jolis villages, les bonnes adresses et les bons plans autour des chemins de halage.

Philippe Gloaguen, confondateur du Guide du Routard a participé à la rédaction de ce guide : "la Bourgogne, c'est une région exceptionnelle, au niveau de l'histoire, de la culture, de la cuisine et des vins. Et le canal de Bourgogne, c'est un trait d'union entre tous ces terroirs".

Le guide vous propose ses coups de coeur : Dijon, Châteauneuf, l'abbaye de Fontenay ou encore la visite de Semur-en-Auxois. Il y a bien sûr aussi des bonnes adresses pour manger ou boire un verre.

Un guide qui n'est pas uniquement pour les touristes

Et ce guide, est loin d'être à destination uniquement des touristes de passage. Bien au contraire. "On l'a d'abord fait pour les locaux, explique Philippe Gloaguen, et en particulier pour les plus jeunes pour qu'ils comprennent que d'habiter la Bourgogne, c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne prend pas toujours le temps de se pencher sur l'histoire de France, la cuisine, ou les balades qu'on peut faire à quelques dizaines de km seulement de chez soi."

Le guide est en vente dans les librairies et dans certains offices de tourisme au prix de 5,90 €