Le canot de l'Empereur déplacé sur son socle final début février

Brest, France

Il sera bientôt visible ! Le canot de l'Empereur va être déplacé de son caisson pour être installé sur son support final permettant sa restauration à la vue de tous, dans les Ateliers des Capucins à Brest.

Installation définitive le 5 février

Il faudra d'abord ouvrir le coffrage en contreplaqué le mercredi 22 janvier, et retirer le toit et les quatre côtés du caisson métallique dans lequel le canot est actuellement protégé de l'humidité. C'est l'entreprise Bovis qui va se charger du chantier. Le canot sera déplacé le lendemain sur son emplacement définitif.

Il faudra ensuite attendre le 5 février pour que le canot de l'Empereur soit levé, hors de son caisson, et installé sur des bers. Il sera positionné sous un grand miroir permettant de refléter la coque et de voir à l'intérieur du navire. Une scénographie et des éléments d'informations pédagogiques doivent également être mis en place.

à lire aussi Le canot de l'Empereur en rénovation visible début 2020 à Brest

La canot de l'Empereur était revenu à Brest en octobre 2018, après 75 ans années passées au musée de la Marine à Paris.