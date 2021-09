Le cap des sept millions d'entrées franchi à la Cité de l'Espace de Toulouse

Sept millions d'entrées depuis son ouverture en 1997. Aucun autre site toulousain ne fait mieux que la Cité de l'Espace, fleuron du tourisme et de la culture scientifique à Toulouse. Et qui repart de plus belle après la crise : près de 120.000 personnes sont venues en juillet-août, record estival.