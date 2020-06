Le Carlton Beach club a rouvert et la plage mythique de Cannes a fait peau neuve

La plage privée du Carlton de Cannes a rouvert ce samedi après un an de travaux. Tout le mobilier a été changé : de nouveaux transats gris et blanc, nouveaux beds jaunes, un nouveau, une longue terrasse en bois mais ce n'est pas le changement le plus notable : le fameux pédiluve a été retiré. "Toutes les constructions en dur ont disparu. C'est lié à la nouvelle loi des concessions de plage à Cannes. Nous sommes tournés vers la nature aujourd'hui et donc toutes les constructions sont éphémères. Si demain nous devons fermer la plage, nous rendrons à la nature ce qui lui appartient", explique Olvier Palasse, chef de plage au Carlton Beach Club.

La mythique plage du Carlton de Cannes a rouvert après un an de travaux © Radio France - Sonia Ghobri

Anne boit son café dos au palace, face au ponton (lui n'a pas changé). Cette parisienne passe un moment sur cette plage dès qu'elle vient à Cannes. "Ça change, ça fait bizarre. Mais j'aime bien". C'est un lieu qu'elle affectionne "La plage du Carlton c'est un symbole, du luxe, du raffinement, du plaisir de vivre".

Sonia partage cet image mais elle se contente de prendre en photo la plage mythique depuis la promenade de la croisette :"ça donne envie mais ce n'est pas dans les moyens de tout le monde. Il faut payer 110 euros pour louer ce qu'ils appellent les beds..."

Carlton beach club, plage mythique de la croisette à Cannes © Radio France - Sonia Ghobri

Ce n'est pas non plus pour le portefeuille d'Isabelle mais peu importe pour cette Cannoise "Elle m'avait manqué, je suis contente de la voir ouverte. La plage du Carlton, c'est Cannes".

Mais Olivier Palasse veut casser cette idée. _"On est pas obligé de venir prendre un cocktail au bord de la mer de prendre un homard. La différence entre un restaurant gastronomique et une plage, c'est qu'à la plage vous pouvez prendre un cocktail, un snack à midi". Olivier Palasse travaille au Carlton Beach Club depuis une vingtaine d'années, il aime faire des rencontres "en plus nous avons des clients du monde entiers"_ et il est incollable sur l'histoire du Carlton.