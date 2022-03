Le carnaval a fait son grand retour à Romans-sur-Isère

Entre 5000 et 7000 personnes se sont retrouvées autour du carnaval de Romans ce dimanche 6 mars sur la place Jules Nadi. C'était le grand retour de cette fête populaire après deux ans d'annulation à cause de la crise sanitaire.

Des princesses et des enfants déguisés en Spider-Man ont défilé dans les rues de Romans. Tous ont revêtu le costume pour le carnaval ce dimanche 6 mars. Entre 5000 et 7000 personnes s'y sont rendues et se sont d'abord réunies sur la place Jules Nadi. Les marionnettes géantes ont pris le départ de cette place et ont ensuite traversé le centre-ville au son des tambours.

La marionnette cigogne défile sur la place Jules Nadi de Romans-sur-Isère © Radio France - Lucile Auconie

Coq, renard, cigogne, loup et salamandre ont déambulé dans les rues de la ville. Pour les accompagner les danseurs et les musiciens étaient au diapason. Les Drômois sont venus en famille pour assister à ce spectacle qui a encore une fois su émerveiller les enfants.

Des milliers de drômois renouent avec le carnaval absent depuis 2 ans © Radio France - Lucile Auconie

Blandine et Lisa étudiantes à Romans sont déguisées en cartes UNO © Radio France - Lucile Auconie

Sous un grand soleil, Nelly une habitante de Romans-sur-Isère s'est rendue au carnaval avec ses enfants. Elle a le sourire "ça nous fait du bien de revoir le carnaval à Romans. C'est vrai que nous avons tous vécu beaucoup de choses dramatiques et nous les vivons encore à l'heure actuelle. Le fait d'assister à ses festivités, ça soulage un peu. Je viens aussi ici pour évacuer et lorsque le roi du carnaval va brûler, ce sera un symbole fort."

Cette année, le roi du Carnaval, le Carmentran a pris la forme d’une gargouille aux allures de crapaud grimaçant. Il a été brûlé sur la place Jean Jaurès de Romans, tel est son triste destin.