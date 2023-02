Le Carnaval Biarnés s'installe dans les rues de Pau

Le Carnaval biarnés débarque dans les rues de Pau à partir de ce jeudi 16 février, et jusqu'au dimanche 19. L'occasion de se replonger dans l'histoire de Sent Pançard et de sa cour, lors de diverses prestations, un peu partout, dans le quartier du Hédas, en centre-ville. Cette année le thème de l'évènement est le verbe "souffler", pour donner une respiration à ceux qui viendront en profiter. Durant ces quatre jours, des restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place par la commune, là où on lieu les différentes prestations.

Le programme complet

Jeudi 16 février - Nuit de l’ours (Nueit de l’ors)

20h sur la place de la Déportation : Arrivée des « chasseurs » et fanfares en déambulation vers le boulevard des Pyrénées, puis par la rue Adoue et la rue de Foix

21h sur la place Reine Marguerite : Chasse, moment théâtralisé puis descente par la rue Fournets

21h30 sur la place Récaborde : spectacle « TRUCS » au fronton

22h : bal et concert

23h30 : DJ set

Vendredi 17 février - Soirée de Carronha et barricade

19h dans la rue du château : Déambulation dansée « las güeitadoras » par les rues Gassion, Henri IV, Saint Louis et Maréchal Joffre

19h45, au carrefour dans les rues Saint Louis, Joffre et Cordeliers : Théâtre de rue : barricade (sèga) des notables qui veulent empêcher Sent Pançard de rentrer dans la ville

20h30 sur la place Récaborde : Spectacle de danse

De 21h20 à 00h : Concerts

Samedi 18 février - Grand défilé

16h sur la place Royale : Remise des clés, défilé avec fanfares, danses, chars animés…

17h30 sur la place de la libération : Procès de Sent Pançard

18h30 sur la place Gramont : Crémation de Sent Pançard en musique et spectacle de feu

A partir de 19h30 sur la place Récaborde : Fanfares

20h : Bal et Concert

De 21h20 à 00h : Concerts

Dimanche 19 février - Dimanche Gourmand