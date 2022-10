"Le carnaval de Caen avec Orel, un moment incroyable", confie Clément Cotentin, réalisateur et frère d'Orelsan

C'était un moment très attendu par les fans de l'artiste normand : le deuxième volet de la série documentaire Montre jamais ça à personne et consacrée au rappeur caennais Orelsan sort ce jeudi 13 octobre sur la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo. Cette seconde saison montre les deux ans de création du quatrième et dernier album en date du rappeur, Civilisation.

ⓘ Publicité

Pour l'occasion, France Bleu Normandie s'est entretenu avec Clément Cotentin, frère d'Orelsan et co-réalisateur du documentaire.

France Bleu Normandie : Clément Cotentin, vous êtes de nouveau derrière la caméra pour cette deuxième saison, pour filmer les aventures de votre frère. Désormais, quand vous apparaissez à ses côtés, vous êtes vous aussi acclamé comme lui ?

Clément Cotentin : Oui, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre, mais dans les concerts, quand je passe avec ma caméra pour filmer le public, des gens me connaissent. C'est étrange pour moi car j'ai passé quinze ans sans que personne ne me remarque. Et depuis les épisodes de l'année dernière, ça a pas mal changé.

À lire aussi Orelsan va-t-il arrêter le rap ?

FBN : On voyage encore beaucoup dans cette série. Le Mexique, Miami, Paris et bien sûr Caen… d'ailleurs votre documentaire s'ouvre avec des images tournées lors du carnaval étudiant de 2022, pourquoi avoir fait ce choix ?

CC : Parce que quand on était à Caen avec Orel, c'était un événement qu'on faisait tous les ans quand on était étudiant, et même encore après quand on ne l'était plus ! Et ça a toujours été un peu un rêve de gosse de pirater un char comme ça, et de faire la teuf tous ensemble déguisés. Faire un peu n'importe quoi, ça faisait du bien. En plus, c'était après deux, trois années un peu sous pression, pour sortir un bel album. Et puis après la pandémie, se retrouver avec des milliers de personnes comme ça pour faire la fête autour d'une chanson d'Orelsan en plus, c'était vraiment un événement particulier. Il y avait toute l'équipe du documentaire, donc c'était un moment de fête pour nous, pour les Caennais, c'était hyper chouette.

FBN : Vous avez tout filmé : les doutes, les morceaux ratés, les idées de génie, les éclairs de création d'Orelsan, au démarrage du confinement près de Caen, jusqu'au dernier mix avant de rendre l'album. Vous faites de nous des témoins privilégiés en quelque sorte ? On redécouvre son album ?

CC : Oui, mon objectif, c'est que les gens puissent écouter après les chansons de mon frère, avec peut-être encore plus d'informations, pour encore mieux les apprécier. Je me suis toujours dit que j'étais un auditeur particulier, puisque toutes les phrases d'Orel me percutent d'une manière assez précise parce que je sais ce à quoi il fait référence. Je me disais que si les gens pouvaient les écouter comme moi je les écoute, avec un maximum d'informations pour vraiment comprendre chaque phrase qui est dite, ça serait top. Et puis d'avoir des anecdotes de création, de montrer le travail d'artiste aussi. Parfois, on a un peu la notion de l'idée de génie, du coup de génie. Et ça, ce n'est pas la norme. L'éclair de génie arrive de temps en temps, mais c'est aussi beaucoup de travail et c'est ça que je voulais montrer.

Le rappeur caennais Orelsan et son frère Clément Cotentin, après avoir reçu le prix de la meilleure création audiovisuelle aux Victoires de la musique 2022 en février. Auteur : Bertrand Guay / AFP © AFP - Bertrand GUAY / AFP

Et puis il y a la tournée, les concerts. Dans un des épisodes, Orelsan insiste pour commencer à chanter la chanson "Jour meilleur", tout seul sur scène, puis de faire chanter le public en début du concert. Et il est allé au bout de son idée !

CC : Ouais, c'est ça. C'est une idée un peu folle de monter lumières allumées sur scène, sans costume de scène , pour essayer de faire chanter tout un public en même temps. Et c'est vraiment un symbole, je pense, de tout ce qui est montré, c'est-à-dire quelqu'un qui a une idée un peu folle, qui va au bout, qui va écouter quand même les conseils pour faire en sorte justement que cette idée marche. Et même si ça plante, ça aurait été enrichissant. Il est vraiment capable de se mettre en danger comme ça. D'ailleurs il ne voit même pas cela comme du danger. Le carnaval de Caen, c'était pareil : à un moment, on rentre dans le cortège où il y avait 25 000, 35 000 personnes même ? Et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais on y va, quoi ! Et Orel nous dit "Non, c'est cool, on va y aller et puis si jamais on est débordé, on demandera aux gens gentiment de sortir, ou on mettra nos déguisements pour partir" [rires]. Voilà, il y a un côté comme ça, encore hyper curieux et aventurier chez mon frère. Et c'est pour ça que j'ai continué à filmer, en fait. Tant que l'aventure continue, moi je le suis !

loading