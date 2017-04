Le carnaval de Chenôve a fait le plein

2 000 personnes ont assisté au carnaval de Chenôve ce dimanche. Un succès pour cette manifestation qui dure depuis plus de 22 ans et qui, cette année, aurait pu ne pas se maintenir, en raison de l'état d'urgence.

Des confettis, des chars et un gros bonhomme en papier mâché qu'on brûle à la fin, pas de doute, il y avait bien carnaval ce dimanche à Chenôve ! Plus de 2000 personnes étaient réunies dans les rues de la ville pour suivre le cortège et les nombreux chars.

Chars, ateliers maquillage et rythmes endiablés

Les animations se sont succédées avec pèle-mêle de la musique, de la danse et un atelier maquillage pour les enfants. Les Cheneveliers et chenevelières ont pu bouger en rythme des percussions de l'esplanade du de la république, devant le cèdre, jusqu'à l'esplanade du chapitre où ils ont pu admirer le lancer de ballons final.

Le lancer de ballons. © Radio France - Soizic Bour

Le carnaval existe depuis une vingtaine d'années, et a failli ne pas avoir lieu cette année. "En raison de l'état d'urgence, nous avons eu l'autorisation de la préfecture seulement trois semaines avant la date du carnaval", explique Michel Pauper, le directeur artistique du carnaval. "C'est pourquoi cette année, nous n'avons pas pu faire de thème autour des chars", ajoute-t-il.

Les chars ont défilé de l'esplanade de la République à l'esplanade du Chapitre. © Radio France - Soizic Bour

Un circuit modifié

Le circuit de la cavalcade a également été modifié, les concerts ont été écourtés mais les carnavaliers ont tous apprécié la fête et les organisateurs sont satisfaits du succès de cette année.