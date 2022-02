Le carnaval de Douarnenez : "Cette année, c'est double Gras !"

Le carnaval de Douarnenez (Finistère) est de retour. Après l'édition annulée l'an dernier, on parle de Gras doubles. Plus de 700 Douarnenistes sont inscrits pour le grand défilé de dimanche. Et les bistrots s'organisent avec des systèmes de bracelets.

Le carnaval de Douarnenez est de retour. L'an dernier, malgré l'édition annulée, les irréductibles s'étaient quand même retrouvés. Mais cette fois, c'est un "vrai" carnaval qui est programmé à partir de samedi 16h avec l'intronisation de Den Paolig, le roi en papier mâché, le grand défilé payant dimanche et des festivités jusqu'à mercredi soir. On annonce une édition "historique" avec 700 Douarnenistes inscrits pour défiler dimanche, dans le cadre de 37 formations ou chars.

La présidente du comité d'animation des gras, Mick, espère que le public sera au rendez-vous : "Dites bien aux gens que le parcours du défilé est très long. Il y a de l'espace. On pourra en profiter sans être serrés comme des sardines !" Le prix de l'entrée dimanche pour les spectateurs est de 4 euros.

Des bracelets pour entrer dans les bars

C'est une édition où il faudra sortir son pass vaccinal. Plusieurs cafés ont décidé d'embaucher des vigiles à l'entrée. Ils proposeront des bracelets à ceux qui auront montré au moins une fois leur pass. Certains Douarnenistes ont décidé de s'organiser. Thierry Mescam va afficher son pass sur un pin's accroché à son costume de pom-pom girl, "et je mettrai les bracelets à tous les bras et toutes les jambes ! En tout cas, cette année, je vais faire le carnaval à fond, sans rien louper."

L'an dernier, les restrictions n'avaient pas permis un "vrai carnaval". © Radio France - Valérie Le Nigen

Attention aux surprises des "tatas lassos" dimanche

Dans de nombreuses maisons, on prépare des surprises. Chez Gildas Sergent, un groupe d'amis s'est inspiré de la thalasso de Tréboul pour imaginer un groupe de tatas lassos. "Des peignoirs, des lassos et de la vase locale pour les gommages et autres soins du corps. Le public peut avoir confiance, ce sera du bio et du local ", s'amuse Gildas. Possible que cette édition 2022 soit historique.

Dans les éditions dites " historiques", Thierry Mescam déguisé avec une vraie tête de veau. - Un proche de Thierry Mescam

Gildas et Thierry préparent les gras cette semaine... et se chauffent la voix. Copier