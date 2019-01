Le carnaval de Dunkerque dévoile son affiche

C'est l'artiste dunkerquois Gautier Ds qui est l'auteur de cette affiche, colorée forcément, pour célébrer la fête et la solidarité autour cet événement.

Dunkerque, France

C'est un enfant du pays qui a réalisé cette affiche du carnaval 2019. L'illustrateur et artiste plasticien Gautier Ds est l'auteur de cet abécédaire où l'on retrouve les personnages habituels de l'événement : le tambour major, le carnavaleux,... Gautier Desbonnets raconte comment il a conçu cette affiche :

J'ai voulu célébrer le vivre-ensemble. Pour moi, le carnaval, c'est une fête triviale mais c'est aussi une forme de poésie.

L'affiche a été réalisée par l'illustrateur Gautier Desbonnets - Agence Happy Day

Fête triviale et poésie

L'artiste, âgé de 35 ans, raconte alors ses propres expériences de carnavaleux : "Je me souviens de quelqu'un qui chante dans la rue, un autre qui prend un balai et joue spontanément un spectacle devant tout le monde". Le style de Gautier Ds s'inspire de l'école belge de la ligne claire, chère aux dessinateurs Hergé (Tintin) et Edgar P. Jacobs (Blake & Mortimer). L'affiche a été conçue par l'agence de communication dunkerquoise Happy Day.

Le carnaval de Dunkerque débute le samedi 2 février, à Fort-Mardyck.