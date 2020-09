Le carnaval de Dunkerque sous la menace d'une annulation

"Le carnaval, c'est la proximité, la convivialité" rappelle Patrice Vergriete. "A part un vaccin, poursuit-il,je ne vois pas ce qui peut sauver ce grand événement." Le maire de Dunkerque est en lien avec les associations carnavalesques et constate qu""on ne vit pas normalement en ce moment. On a annulé beaucoup d'événements qui touchent à la cohésion sociale et à chaque fois, c'est un drame."

"On garde espoir"

Pour l'instant, le carnaval de Dunkerque n'est pas annulé car il est trop tôt pour prendre une telle décision. "S'il était prévu en novembre, il serait reporté" affirme Patrice Vergriete qui précise qu'il reste de l'espoir. "Essayons de regarder l'avenir de façon positive".

En mars dernier, plusieurs bals dont celui des Gigolos Gigolettes avaient déjà été annulés. On était alors au début de l'épidémie de Covid-19.