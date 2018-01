Du 9 au 13 février, venez fêter le 144e carnaval de Granville. La plus grande cavalcade d'Europe avec 43 chars, 10 fanfares, plus de 2000 carnavaliers et plus de 130 000 spectateurs déguisés vous attendent durant 5 jours.

Granville, France

Durant cinq jours, du vendredi 9 au mardi 13 février, les rues de Granville accueillent les chars et les carnavaliers pour fêter le Carnaval. Ce sont des milliers de personnes qui vont chanter, danser, défiler aux sons des fanfares autour du bonhomme carnaval.

Suivre le carnaval de Granville avec France Bleu Cotentin

Dès le vendredi 9 jusqu'au mardi 13 février, nos reporters seront sur place pour vous faire vivre cet événement exceptionnel. Photos, vidéos, interviews sont à retrouver sur le France Bleu Cotentin. Et le mardi 13 février, vous pourrez même assister à la bataille de confettis en direct. Chouette !

Les spécificités du carnaval de Granville

Inscrit à l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2016, le carnaval de Granville se distingue par sa cavalcade : la plus longue d'Europe. Sur plus de trois kilomètres, 43 chars, 10 fanfares, 2000 carnavaliers défilent dans les rues de la ville.

Ces chars sont fabriqués par les associations, groupes de particuliers. Ils fabriquent également leurs costumes, écrivent des chansons ou inventent des chorégraphies.

La bataille de confettis qui a lieu le dernier jour est aussi une des spécificités de ce carnaval. Elle a lieu après le jugement du bonhomme carnaval et ce sont plus de 7 tonnes de confettis qui seront jetés pour le plaisir de tous.

La dernière des spécificités est la soirée des Intrigues. Après la bataille des confettis, dans les rues, les cafés ou restaurants, des personnages vont "intriguer" leurs connaissances en leur racontant des anecdotes, en donnant des indices pour que l'on puisse deviner qui se cache sous le masque.

Le carnaval de Granville 2018 : le programme

Vendredi 9 février 2018

18h30 : Pré ouverture du Carnaval à l’Archipel: La Loi de la Jungle par Betty Blues

20h00 : Concert d’ouverture avec Elmer Food Beat, Maison du Carnaval

Samedi 10 février 2018

10h00 : Marché de Carnaval avec animations musicales, Cours Jonville

14h00 : Remise des clés au Calvaire sur le char des Demoiselles Granville Terre et Mer

14h15 : Départ de la cavalcade des enfants du Calvaire vers la maison du carnaval

15h30 : Bal des enfants avec Bouskidou sous la maison du carnaval

18h30 : Concert de KhevLoh accompagné de Chabert 4 sur le podium du Cours Jonville. En première partie: Gaufrette, le Johnny granvillais

20h20: Animation pyrotechnique par Manda Lights sur le Cours Jonville (coté BPO)

21h00: Déambulation des fanfares dans toute la ville

Dimanche 11 février 2018

10h00 : Aubades musicales dans le centre-ville

11h00 : Pot des officiels

13h30 : Départ de la cavalcade du Port, du Casino, de la rue des Juifs

19h00 : Pique-nique des carnavaliers à la maison du Carnaval

21h00 : Cavalcade lumineuse départ Cours Jonville

Lundi 12 février 2018

12h00 : Pot des carnavaliers et des partenaires maison du Carnaval

14h30 : Bal des toujours jeunes, salle st Nicolas

19h00 : Bal à papa, maison du carnaval

19h00 : Bal à maman, salle de Hérel

Mardi 13 février 2018

13h30 : Départ de la cavalcade humoristique et satirique du Calvaire

16h30 : Jugement et exécution de Sa Majesté Hippo Campe 1er, bassin à flots

18h00 : Grande bataille de confettis Cours Jonville

Intrigues dans toute la ville

Infos pratiques

Un train spécial au départ de Caen sera mis en circulation le dimanche 11 février, il desservira Bayeux, Lison, Saint-Lô et Coutances. Vous pourrez aussi bénéficier du tarif Pass Normandie Découverte.

Toutes les informations sur le site du carnaval de Granville.

Les accès et la circulation dans Granville vont être modifiés pour permettre un bon déroulement de la fête.

Fermeture du cours Jonville - Boulevard Hauteserve et cour Chartier :

du vendredi 9 à 19h au samedi 10 février à 5h,

du samedi 10 à 13h au lundi 12 février à 07h,

du lundi 12 à 19h au mardi 13 février à 7h

du mardi 13 à 12h au mercredi 14 février à 07h

Fermeture du centre ville

du samedi 10 à 13h au lundi 12 février à 7h

du mardi 13 à 12h au mercredi 14 février à 7h

Déviation zone de la gare du lundi 5 février à 8h au dimanche 25 février à 21h : circulation interdite place Pierre Semard, avenue de la gare dans les deux sens. Déviation par le centre ville ou rue du vieux moulin pour rejoindre Donville les bains ou la gare SNCF.

Vous pouvez télécharger les plans de circulation et les plans des navettes.

Le carnaval de Granville : un peu d'histoire

Si cette année 2018 on fête la 144e édition du carnaval, c'est du carnaval avec un comité d'organisation dont on parle. Il faut savoir que le carnaval de Granville, comme celui de Dunkerque, est millénaire.

Le carnaval doit sa popularité aux marins. Entre le XVIe et le XXe siècle, Granville fait partie des grands ports hauturiers français et les bateaux partaient pour la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Les marins embarquaient aux alentours du mardi gras pour de longs mois dans des conditions difficiles. Mais avant de partir, ils participaient à la grande fête de carnaval.

Aujourd'hui, ce sont tous les habitants qui participent à cette fête populaire et humoristique.