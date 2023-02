Le Carnaval de Granville fait son grand retour, ce qu'il faut savoir sur cette 149e édition

La dernière édition du Carnaval de Granville, en 2020, avait réuni plus de 150.000 personnes.

Parez-vous de votre plus beau déguisement ! Le Carnaval de Granville redémarre ce vendredi 17 février, après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire. Jusqu'au mardi 21 février, la fête va animer la ville, qui devrait accueillir plus de 130.000 personnes sur les cinq jours.

Le retour de cet événement emblématique

Le Carnaval de Granville est une institution depuis 1875, inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco depuis 2016. C'est tout simplement le plus grand carnaval de l'Ouest de la France qui draine chaque année plus de 130.000 visiteurs. Granville voit ainsi sa population multipliée par dix !

Mais cette 149e édition aura une saveur particulière : c'est la première post-Covid, après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire. "Il y a beaucoup d'impatience chez les Granvillais", remarque Gilles Ménard, le maire de la commune, pour qui ce sera le premier carnaval en tant qu'élu.

Un tel événement demande évidemment un dispositif sécuritaire important. Des blocs de béton et plus de 1.000 barrières seront installés dans le centre-ville. Du gris qui sera très vite recouvert d'une pluie de couleurs : pas moins de sept tonnes de confettis ont été commandées.

Les temps forts de cette 149e édition

- Vendredi 17 février : soirée d'ouverture du carnaval avec le concert du groupe "Soldat Louis" à 20h

- Samedi 18 février : à 14h, remise des clés de la ville sur le char des Demoiselles de Granville, suivie de la cavalcade des enfants et du bal des enfants

- Dimanche 19 février : les 46 chars défileront lors de la Grande Cavalcade à partir de 13h30 ; en soirée, il y aura également une cavalcade lumineuse

- Lundi 20 février : Bal à papa et Bal à maman, ouverts uniquement aux carnavalier

- Mardi 21 février : dernière cavalcade à partir de 13h30, avant le jugement et l'exécution du roi carnaval, Sa Majesté Collectif 1er ; le carnaval se clôturera par une grande bataille de confettis à partir de 18h, Cours Jonville

La Grande Cavalcade, point d'orgue du carnaval

C'est certainement le moment le plus attendu du Carnaval de Granville : la Grande Cavalcade . Elle aura lieu dimanche 19 février, à partir de 13h30. Cette année, 46 chars sont au départ, soit du Port, soit du Casino, soit de la rue des Juifs. Ils se rejoindront ensuite au Cours Jonville, pour se diriger vers le rond-point du Calvaire.

"Chaque char est libre se choisir son thème, mais c'est souvent autour de l'actualité. Le Carnaval de Granville, c'est un carnaval historique et satirique", décrit Yann Alary, responsable du hangar des chars. En tête du cortège, les spectateurs retrouveront le char de la Reine, le char du Roi et le char des Pauvres, qui cette année, récolte des dons pour le Secours populaire.

Comment venir en voiture au carnaval ?

L'accès au centre-ville de Granville sera quasiment impossible ces cinq jours. Le dimanche, toute la ville sera bloquée à la circulation à partir de 10h. Pour venir en voiture, vous pourrez vous garer sur l'un des parkings autour du rond-point de la Maison-Brûlée, sur la route de Villedieu-les-Poëlles.

De là, vous pourrez prendre une navette gratuite. Elle circulera de 10h à 20h sans interruption et desservira deux arrêts : le stade Louis-Dior et le rond-point des Amiraux.

Dimanche 19 février, Granville sera totalement fermée à la circulation. Il faudra emprunter les navettes gratuites depuis le rond-point de la Maison-Brûlée. - Carnaval de Granville (capture d'écran)

Les autres jours, l'accès est également limité. Le Cours Jonville sera quasiment fermé en continu. Les rues Paul-Poirier, du Docteur-Letourneur, Couraye et Lecampion sont aussi concernées par des fermetures temporaires.