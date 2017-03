Le Carnaval de Limoges sous le soleil de Rio cette année

Le Carnaval de Limoges doit avoir lieu ce dimanche 5 mars. Cette année, le thème est le Brésil. Décors, groupes de musique, danseuses... tout est censé être aux couleurs du Brésil, ou presque. Concernant les chars, la tâche est un peu plus ardue.

Dimanche 5 mars, le carnaval de Limoges battra au rythme du Brésil. La mairie le reconnaît, faire coller le carnaval avec le thème choisi n'a pas toujours été une réussite alors cette année, elle a misé sur des festivités hautes en couleurs. Et pour battre aux rythme du Brésil, rien de mieux que la musique. Seront invités les groupes aux noms évocateurs : Exotica Danse, Brasscoussband, Saravah, Batefolia et Sambalindashow... et La banda de Chabanais, groupe charentais invité en voisin.

De nombreuses danseuses de salsa figureront parmi les groupes. "Nous avons invité des groupes largement féminins avec de très belles plumes" insiste Sarah Gentil, en charge du commerce à la Mairie de Limoges. La ville a également prévu un lâcher de ballons "jaunes et verts bien sûr" précise l'élue.

Des chars aux couleurs du Brésil ?

Donner une teinte brésilienne aux chars est en revanche une tâche plus ardue. Chaque année, Limoges achète trois chars à Cholet où ils sont fabriqués et trois autres sont échangés avec d'autres villes. Ils sont donc commandés déjà fabriqués et ne se prêtent pas toujours au thème... alors les employés de la ville s'emploient à les monter puis ajouter une touche thématique. Sur ce char par exemple, les techniciens ont ajouté des cages de foot et habillé le clown en joueur brésilien.

Un char customisé aux couleurs du Brésil par les employées de la ville de Limoges. © Radio France - Solène de Larquier

Le char principal par exemple s'appelle "Ariel" et renvoie plutôt au monde marin mais le peintre Didier Boint a fait sortir de ses pinceaux des animaux en tous genres inspirés du dessin animé "Rio" et rappeler la jungle amazonienne.

Détail du char principal qui accueillera les miss. © Radio France - Solène de Larquier

Deux mois de préparation

Le carnaval de Limoges, c'est 10 personnes qui sont mobilisés pendant deux mois pour préparer les chars. Pour les employés de la mairie qui s'attellent à cette tâche, c'est un moment spécial de l'année qui dénote de leurs missions habituelles. Michael Bousquet est menuisier. Pendant l'année, il travaille sur les bâtiments de la mairie ou les écoles par exemple... mais en janvier et février il se consacre au carnaval. Un moment de l'année qu'il apprécie :

"Pendant deux mois on pense à autre chose, on fait autre chose, c'est assez sympa. On ajoute des modules au char, ça peut parfois être un défi technique, c'est intéressant." - Michael Bousquet, menuisier à la ville de Limoges

Pour chaque char, l'équipe passe une semaine à le remonter puis le transformer pour coller au mieux au thème.