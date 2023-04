Le carnaval de Nantes n'aura pas lieu cette année

Le 29 mars dernier, la Ville de Nantes et l'organisateur du carnaval annonçaient le report de la manifestation sans toutefois fixer de date. Il n'y en aura pas. En tout cas, pas en 2023. Ce jeudi, dans un communiqué, la Ville et l'association N.E.M.O indiquent que l'édition 2023 est reportée à l'an prochain. Le contexte social est en l'explication. Les trois séquences du carnaval devaient initialement se dérouler les 2, 8 et 15 avril.

ⓘ Publicité

Elles seront remplacées cette année par "une parade carnavalesque" ajoute le communiqué. Le dimanche 7 mai après-midi, des chars des années précédentes, des grosses têtes et une dizaine de groupes de musique défileront dans les rues de Nantes.