Le Carnaval de Nice, aussi mondialement connu que ceux de Venise et de Rio, lancera des dizaines de chars sur la place Masséna dans le centre-ville du 17 février au 3 mars 2018. L'édition 2018 sur le thème de l'espace s'annonce sous très haute surveillance policière.

Nice, France

Un an et sept mois après l'attentat du 14 juillet, le Carnaval de Nice 2018 sera encore placé sous le signe de la sécurité durant trois semaines du 17 février au 3 mars.

Pas de feu d'artifice

Pour la deuxième fois il n'y aura pas de feu d'artifice, "malgré ma demande", souligne le maire de Nice Christian Estrosi, "mais il faut renouer avec cette tradition d'ici un an".

Le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc précise que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies en raison de la sollicitation des forces de l'ordre ailleurs à la même période.

Des drones et la surveillance des plaques d'immatriculation

Les forces de sécurité seront plus nombreuses que l'an dernier, assure le préfet qui précise : "Nous utiliserons les drones, un système de relevés des plaques d'immatriculation des véhicules, une surveillance aérienne et sur la mer."

Des palissades de 2,50 m de haut seront installées autour des gradins et de la place Masséna. Elles seront opaques et adhérentes au sol pour empêcher l'intrusion d'objets et d'armes.

Un million de spectateurs attendus

Avec 200.000 entrées payantes, le Carnaval de Nice reste l'une des plus fortes attractions en Europe. Un million de spectateurs sont attendus sur trois semaines.

Cette année, 16 chars défilent sur le thème de l'espace avec des fusées, des planètes géantes et des astronautes accompagnés par des dizaines de troupes d'artistes et d'acrobates, et 17 chars pour les batailles de fleurs. Sans oublier les grosses têtes des personnalités politiques.

Carnaval de Nice - @VilledeNice