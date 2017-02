Le carnaval de Nice est terminé, revivez-le en images !

L'édition 2017 du carnaval de Nice vient de s'achever, avec l'incinération du Roi de l'énergie. France Bleu vous propose de revivre les meilleurs moments du corso en photos.

Après deux semaines de batailles de fleurs, de fêtes et de défilés, le carnaval de Nice est terminé. Ce samedi, le Roi a été incinéré, comme le veut la tradition. Cette fois, il a été brûlé place Masséna, et non en mer, aucun rassemblement ne pouvant encore se tenir sur la Promenade des Anglais. On saura en fin de semaine le thème de l'édition 2018.

Retour en images sur les plus beaux chars du corso illuminé.

