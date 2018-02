Depuis plus d'une semaine, le Carnaval de Nice, se déroule dans des conditions météorologiques assez exceptionnelles: pluie, froid et maintenant neige.

Nice, France

C'est un spectacle assez rare auxquels ont assisté les spectateurs du Carnaval de Nice. La bataille de fleurs de ce mercredi après-midi s'est déroulé sous la neige. On a donc bien lancé des fleurs mais elles se sont vites mêlées aux flocons. Une mise en scène que n'avaient pas prévu les organisateurs qui depuis le début de cette édition, luttent contre la pluie et depuis une semaine, contre le froid. Désormais c'est la neige qui s'invite aux défilés. Les spectateurs bien emmitouflés gardent assez facilement le sourire; beaucoup plus difficile pour ceux qui sont sur les chars. Le Carnaval de Nice se termine samedi.