PHOTOS - Le Carnaval de Paris a fait son grand retour

Confettis, mimosas dans les mains, masques pailletés sur le nez, des milliers de personnes ont participé au Carnaval de Paris ce dimanche 27 février. Après une année blanche en 2021, en raison de l'épidémie de coronavirus, la parade était de retour, pour le plus grand bonheur des organisateurs, l'association Droit à la Culture. Déguisés ou non, les participants ont déambulé depuis la place Gambetta, dans le 20e arrondissement, jusqu'à la place de la République, au rythme des percussions ou trompettes.

Cette année, le thème était "les mondes antiques", mais tous les carnavaliers ne l'ont pas respecté. On pouvait ainsi voir des enfants ou adultes déguisés en lion, dragons, Harry Potter, licorne, abeille, Amérindiens ou cowboys. Mais qu'importe, "la règle c'est de s'amuser", scande Catherine. Cette Parisienne participe depuis une dizaine d'années au Carnaval de Paris, "toujours avec la même envie".

Enfants et grands ont sorti le maquillage et les costumes © Radio France - Laurine Benjebria

De nombreuses familles ont participé à cet événement festif. "On s'est dit que c'était très sympa d'emmener notre fille d'un an et demi, surtout qu'il y a un grand soleil", souligne Luigi, un Italien déguisé en personnage du même nom dans Mario Kart. Parents et enfants étaient accompagnés de musiciens et de danseurs venus distiller de la joie et de l'ambiance dans les rues de la capitale. Certains enfants ont même profité de la parade pour lancer des confettis sur les spectateurs éparpillés sur les trottoirs.

Cette parade insolite a eu le don d'égayer les participants, heureux, comme Pauline de pouvoir "ne pas se prendre au sérieux le temps d'un après-midi". Tous avaient en tête la guerre en Ukraine. Estéban a tenu à apporter un message de soutien, en dessinant le drapeau de l'Ukraine sur son château en carton disposé sur son vélo. "Je veux montrer à mes enfants que la paix, c'est important", explique cet Espagnol déguisé en chevalier.

Un message d'espoir qui gagne aussi les simples spectateurs, comme Marie. Cette Parisienne expatriée à Londres, était de retour en France pour les vacances et est tombée sur le carnaval "par hasard, en sortant de déjeuner". Avec ses amis, elle applaudit les musiciens et danse sur le trottoir, un grand sourire aux lèvres : "Les gens qui font de la percussion en rigolant et en s'amusant, c'est assez communicatif et ça fait du bien vu les nouvelles du moment de voir un petit peu de joie, de bonne humeur et tout le monde ensemble", salue Marie.

Si le thème cette année était "les mondes antiques", tous les déguisements étaient les bienvenus © Radio France - Laurine Benjebria

Les organisateurs du carnaval entendent bien répandre leurs bonnes ondes le 27 mars, à l'occasion du Carnaval des Femmes. Pour cette occasion, ils invitent les femmes à se "déguiser en reines et les hommes en femmes", mais là encore le costume n'est pas obligatoire. Le défilé partira de la place du Châtelet entre 13h et 15h, pour une déambulation dans le quartier du Marais.