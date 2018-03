Périgueux, France

Les déguisements, le géant Pétassou, les chars : ils seront tous présents comme chaque année pour le carnaval de Périgueux ce dimanche. Cette édition 2018 est toutefois marquée par des modifications du parcours en raison du risque d'attentat.

Pas de déambulation dans la ville

S'il ne pleut pas, les festivités débuteront à 14h sur l'esplanade Robert Badinter, près du théâtre de l'Odyssée. Les chars se regroupent avant de se rendre sur la place Bugeaud en face du Monoprix.

Aucune déambulation n'est prévue. Le public est simplement appelé à se rendre sur les quais à 17h via les rues Taillefer, Denfert-Rochereau et Dausmenil où le maire de Périgueux procédera au jugement de Pétassou.

Le centre-ville bloqué une partie de l'après-midi

La circulation est interdite ce dimanche après-midi entre 13h et 18h entre le rond-point de la place Yves Guéna et la place Bugeaud. La route sera bloquée également entre le pont Saint-Georges et le pont des Barris. Des buses de puits en béton ainsi que des camions bloqueront les accès pendant ces heures.

La mairie de Périgueux détaille le programme sur son site internet.