Nice, France

Plus de 200 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 3 mars à Nice pour assister aux différents événements, la bataille de fleurs, les corsos illuminés ou de jour... Le carnaval de Nice fait partie des plus populaires et des plus reconnus dans le monde, avec celui de Rio et de Venise. "Le carnaval de Rio s'est inspiré de Nice," rappelle Annie Sidro, historienne niçoise et présidente de l'association carnaval sans frontière.