Le carnaval de Romans-sur-Isère n'aura pas lieu pour la seconde fois

C'est l'un des plus gros carnavals de la Drôme et d'Ardèche, si ce n'est le plus important. Le carnaval de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, n'aura pas lieu encore cette année. Vu la situation sanitaire, la mairie anticipe l'annulation des événements culturels.

Des milliers de participants chaque année

En 2020, déjà, la municipalité s'était résolue à annuler l'événement non sans créer une grande déception pour les associations qui s'investissent dans ce carnaval. Au vu du contexte sanitaire actuel, la mairie estime qu'il ne sera pas envisageable de rassembler des milliers de personnes au mois de mars.