Le carnaval de Sarreguemines 2021 annulé à cause de la crise sanitaire

La société carnavalesque de Sarreguemines, l'association organisatrice, a pris la décision difficile de tout annuler en janvier et février prochain à cause des restrictions liées au coronavirus. Le carnaval de Sarreguemines rassemble entre 20 et 30.000 personnes pendant son moment fort, la Cavalcade et ses chars. Au moins 1.500 personnes y participent côté organisation chaque année. Or, il faut engager des frais importants dès maintenant et il y a trop d'incertitude liées à l'épidémie. "La décision a été difficile a prendre mais c'est trop risqué, ", explique le président de la société carnavalesque de Sarreguemines, Joris Hemmert pour justifier ce choix 3 à 4 mois en amont.

Allez hop, allez hop, allez hop le carnaval 2022 !

Joris Hemmert explique également que les contraintes sanitaires sont très strictes pour l'organisation du Carnaval : "Pas plus de 5.000 personnes pour la cavalcade, des gestes barrières très contraignants pour les répétitions". Le président de la société carnavalesque de Sarreguemines évoque aussi les annulations déjà des groupes allemands.

En revanche, il donne rendez-vous à tous les amoureux du carnaval en 2022 : "Allez hop, allez hop, allez hop le carnaval 2022", lance-t-il avec motivation malgré tout.

