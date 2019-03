Vents violents : à Strasbourg et Mulhouse, le carnaval annulé à la dernière minute

A cause des vents violents, la mairie a décidé d'annuler le carnaval de Strasbourg prévu ce dimanche après-midi.

Pour le carnaval de Strasbourg, en plus des quatorze bidulos, des troupes de danseurs, de diables, de sorcières...

Pas de chimères et de monstres dans les rues de Strasbourg cet après midi la cavalcade devait démarrer à 14h11 mais la mairie a décidé de l'annuler à cause du vent. Des rafales de 70km/h à 90 km/h sont prévus entre 14h et 17.

L'ensemble des parcs et cimetières de Strasbourg seront également fermés à partir de 13h30.

La mairie de Mulhouse a pris la même décision. La 66e cavalcade ne circulera pas dans la ville cet après-midi.