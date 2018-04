Toulouse, France

Le COCU, le Comité d'Organisation du Carnaval Unifié, espérait attirer plus de 100 000 personnes dans les rues de Toulouse ce samedi 7 avril pour la 7e édition du carnaval. Mais les organisateurs sont contraints d'annuler l'événement. Dans un communiqué, ils annoncent ce vendredi :

"En raison d’une alerte vigilance de vent violent sur Toulouse, en raison de notre responsabilité d’organisateur de protéger le public, spectateurs et participants, le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié (COCU) a décidé d’annuler le Carnaval de Toulouse prévu le samedi 7 avril. Toute l’équipe du Comité d’Organisation du Carnaval Unifié et ses partenaires mettent tout en oeuvre pour étudier les meilleurs conditions d’un report de cet événement et permettre aux Toulousains et aux participants qui ont œuvré pour construire un défilé exceptionnel, de vivre un grand Carnaval à une date qui sera communiquée le plus rapidement possible. Nous vous remercions tous de votre compréhension et de votre soutien. Le COCU"

Le département de la Haute-Garonne est placé en vigilance jaune ce samedi. Le responsable de la communication, Laurent Vildary, explique qu'il y a "trop de risques". 34 chars devaient s'élancer samedi à 19h30 de la rue Alsace Lorraine, puis passer devant le Capitole pour terminer sur le Pont Neuf. C'est là que la crémation de la reine du carnaval était programmée vers 22h. Mais tout est annulé, ou peut-être juste reporté. Les organisateurs du COCU vont voir avec la préfecture et les services de la mairie si une autre date est envisageable. "On aimerait que cela soit le plus tôt possible pour que les Toulousains puissent profiter de la fête" explique Laurent Vildary.