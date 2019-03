Le carnaval de Toulouse est décalé à dimanche

L'édition 2019 est décalée à cause du mouvement des gilets jaunes. Les chars et la parade partiront ce dimanche à 19h30 de la place Jeanne d'Arc.

Toulouse, France

La préfecture de la Haute-Garonne a demandé au Cocu (le comité organisateur du carnaval unifié) de décaler l'événement, initialement prévu ce samedi, au lendemain, pour cause de mouvement des gilets jaunes.

Les 1500 bénévoles et les 37 chars et autres structures mobiles s'élanceront donc à partir de 19h30 de la place Jeanne d'Arc, direction le Capitole où Jean-Luc Moudenc remettra les clés de la ville, puis la place Esquirol et le Pont Neuf. C'est sur le Pont neuf que la crémation de Mr Carnaval aura lieu vers 22h, Mr Carnaval qui est décrit cette année comme un "sale gosse".

Les horaires conservés

Ces dernières années le carnaval avait rassemblé près de 50 000 personnes. Les organisateurs espèrent que le passage du samedi au dimanche ne changera pas la donne. Ils ont hésité un moment à avancer la parade dans l'après-midi pour éviter d'éventuelles hésitations des parents dont les enfants ont école le lendemain, mais ils ont finalement gardé l'horaire nocturne.

Le carnaval de Toulouse a toujours été construit sur une parade nocturne, d'abord parce que les participants travaillent beaucoup sur les effets de lumière et ensuite parce qu'on a une crémation accompagnée de pyrotechnie - Laurent Vildary l'un des coordinateurs du Cocu

Les organisateurs du Carnaval rappellent que les participants à la grande parade se rassemblent à partir de 18h sur la place Jeanne d'Arc et qu'il y a de la musique, de l'ambiance et des choses à voir dès le début.