Le carnaval disparaît à Carspach, dans le sud de l'Alsace

Faute de participants, et donc d'argent, le traditionnel carnaval n'aura plus lieu cette année, à Carspach près d'Altkirch (Haut-Rhin). La secrétaire de l'ancien comité d'organisation, Agnès Harnist, est venue l'expliquer, ce mardi, sur France Bleu Alsace.

C'est une page qui se tourne à Carspach, 2 000 habitants, dans le Sundgau. Le carnaval, qui était organisé tous les ans depuis un demi-siècle, n'aura finalement pas lieu en 2017.

"La fréquentation a baissé, et les frais fixes ont augmenté."

Le comité d'organisation a été obligé de jeter l'éponge. La secrétaire de l'ancien comité d'organisation, Agnès Harnist, s'en explique sur France Bleu Alsace : "Les frais fixes que nous avons chaque année sont toujours là, en légère augmentation même. En revanche, la fréquentation est en constante baisse depuis quelques années."

Carspach, devenue une cité-dortoir

Les raisons sont à chercher localement, selon Agnès Harnist, qui ne veut pas généraliser. "Carspach est devenue une cité-dortoir. Les villageois ne fréquentent plus les bals. Les anciens ne peuvent plus sortir et les jeunes générations sont intéressées par d'autres loisirs."

D'autres villages voisins ont maintenu leurs carnavals, qui continuent d'attirer du monde, dans le Sundgau. La secrétaire de l'ancien comité d'organisation ne désespère pas de voir un jour revenir le carnaval à Carspach, "on espère toujours, on est motivé, alors pourquoi pas."