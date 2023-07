Le Carnet d'adresse d'Élodie Sablier

Une parenthèse. Quand Élodie Sablier arrive dans le studio de radio, le temps s'arrête un peu.

On sent la présence de l'artiste. Discrète mais très présente. On est certain d'être prendre plein les yeux et le mirettes pendant ce carnet d'adresse.

Cap sur Avignon tout d'abord. Elle aime la Barthelasse, l'intra-muros, la place de la châtaigneraie le matin, au carré du Palais à midi, Chez Pollen pour le dîner.

Elle raconte sa campagne aussi. Magnétique. près d'Apt, à Saignon. La forêt où elle a composé son dernier album 'In my Forest".

Elodie Sablier est au piano pendant ce OFF d'Avignon pour deux spectacles :

Baudelaire-Beethoven, théâtre des 3 raisins à 15h

In my forest, concert. théâtre des 3 raisins à 22h

Un extrait du nouvel album d"Élodie :

Elodie Sablier - "Cabane" (Official Video)