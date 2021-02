Le Carré, centre d'art contemporain à Château-Gontier-sur-Mayenne, demande de pouvoir rouvrir partiellement

Une centaine de responsables de musées et centres d'art, dont ceux du Carré à Château-Gontier-sur-Mayenne, demandent au gouvernement de pouvoir rouvrir partiellement. Cela permettait de transformer la difficile période actuelle en un "hiver culturel et apprenant", plaident-ils dans une pétition.

Parmi les autres signataires : le Mucem de Marseille, le Musée d'art moderne de Paris, le Musée Carnavalet, le Palais de Tokyo, les Rencontres d'Arles et le Centre Pompidou-Metz par exemple.

"Pour une heure, pour un jour, pour une semaine ou pour un mois, laissez-nous entrouvrir nos portes, même si nous devions les refermer en cas de nouveau confinement", supplient les responsables de ces centres d'art, assurant que le protocole sanitaire garantit un accueil du public dans de bonnes conditions. Ces établissements culturels se disent "prêts à n'ouvrir, si besoin, qu'une partie de leurs espaces".

A la différence des galeries, les musées qui avaient espéré rouvrir le 15 décembre restent fermés, avec souvent des coûts importants qu'occasionne le maintien d'expositions qui n'ont pas de public.