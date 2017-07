Le cartel des Vendanges dévoilé

Des valeurs sûres et des jeunes, des Français, des Espagnols, un Mexicain et un Vénézuélien, des toros d'élevages variés, une novillada, deux corridas, une corrida mixte et un mano à mano... c'est le mélange et l'équilibre voulu par Simon Casas pour cette feria des Vendanges 2017.

Parmi les valeurs sûres, Jose María Manzanares et Alejandro Talavente samedi matin avec à leurs côtés le jeune Arlésien Andy Younes qui prendra son alternative. Des valeurs sûres encore pour le mano à mano samedi soir avec Enrique Ponce et Sébastien Castella qui combattront 6 toros de 6 élevages différents.

Des valeurs sûres également pour la corrida mixte du dimanche matin avec Pablo Hemoso de Mendoza qui sera aux côtés de Juan Bauttista, 3 oreilles et 1 queue aux arènes du Plumaçon à Mont de Marsan lors des fêtes de la Madeleine, présent sur le sable également Ginés Marin. Une corrida mixte qui est aussi une assurance pour avoir des gradins bien remplis, la corrida équestre avait fait arène comble lors de la feria de Pentecôte.

Et puis des jeunes aussi, outre Andy Younes qui prendra son alternative, Simon Casas a souhaité la présence du novillero vénézuélien Jesus Enrique Colombo, susceptible selon lui d'attirer des aficionados capables de faire le voyage depuis l'Amérique du Sud.

Enfin, pour la dernière corrida, dimanche soir, des bêtes de Fuente Ymbro, une corrida pour aficionados toristas avec, sur la piste, Paco Ureña, Joselito Adame le numéro un mexicain et Juan del Alamo.