Le cas Pucine, ce samedi, à l'Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire

Qui a dit que les ventriloques étaient devenus ringards? Capucine va vous prouver le contraire. Elle est ventriloque mais pas que.

Capucine a tout juste 22 ans et elle est bien décidée à ne pas grandir, et elle va, vous aussi vous faire retomber en enfance et vous entrainer dans son univers avec Eliott qui n'est autre que son bras droit, ou encore le personnage à qui elle donne vie.

Sur scène et Capucine le revendique, c'est un véritable duo, avec à la fois de la provocation et quelques moments de tendresse.

Capucine et Elliot sont aujourd'hui considérés comme la relève de la ventriloquie française. Ne manquez pas leur spectacle ce samedi 11 mars à l' Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire.

Pour réserver votre place à partir de 10,50 euros, pour les 12-25 ans , c'est : ici