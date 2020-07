Le casino d'Evaux-les-Bains ne fait pas encore le plein

Croupiers et clients portent tous des masques, au casino d'Evaux-les-Bains, dans l'est de la Creuse. Cet établissement du groupe Partouche, le seul dans tout le Limousin, a rouvert le 2 juin, après deux mois et demi de fermeture en raison de l'épidémie de Covid-19. Les clients sont de retour, mais la fréquentation est moins importante qu'avant le confinement.

"Notre clientèle est assez âgée, entre 50 et 70 ans, voire plus. Ils ont du mal à revenir avec autant d'intensité qu'avant. On a environ 25 à 30% de fréquentation en moins", note le directeur, Nicolas Lavenu. En temps normal, il accueille 38 à 39 000 personnes par an. "On essaye tant bien que mal de redresser la barre, il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle pandémie !"

Nicolas Lavenu et Franck Bernet, dirigeants du casino d'Evaux-les-Bains © Radio France - Olivier Estran

Les tables de jeu rouvertes

A l'ouverture du casino, seules les machines à sous étaient accessibles au public. Les clients peuvent de nouveau s’asseoir aux tables de jeu, avec manipulation de cartes ou de jetons, depuis le 22 juin. Blackjack et roulette sont donc déconfinés.

Les règles sanitaires imposent néanmoins un nombre de joueurs restreint : "On réduit à cinq clients au lieu de sept pour les tables de Blackjack, avec du plexiglas entre chaque chaise", détaille par exemple Nicolas Lavenu.

La réouverture des thermes d'Evaux-les-Bains permettra sans doute au casino de retrouver un peu des couleurs : "Nous sommes plutôt un casino de journée, sauf le week-end où la clientèle rajeunit. Les curistes viennent en journée entre deux soins au casino. La réouverture des thermes est un signe que l'économie reprend."