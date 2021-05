Le casino d'Hendaye change de main et ouvre dans une semaine

La transaction a été finalisée le 14 janvier dernier. Marcel Hirigoyen a vendu le casino d'Hendaye qui reste donc un établissement de jeux indépendant des grands groupes. Les nouveaux patrons, ont profité de la fermeture imposée par le gouvernement pour cause de Covid-19, pour tout refaire du sol au plafond, avant la réouverture annoncée pour le 19 mai prochain. Près d'un million d'euros ont été investis pour la modernisation d'un casino qui cherche un second souffle et dont 30% de la clientèle est espagnole.

Machines à sous et roulette

Ancien patron du casino de Capvern dans les Hautes-Pyrénées, Benjamin Frischer s'est associé à Patrick Delahaye, pour mettre la main sur le casino de Sokoburu, situé juste à coté de la thalassothérapie de Serge Blanco qui, fruit du hasard, vient aussi de changer de propriétaire. 49 machines à sous ultra modernes sont désormais installées, ainsi qu'une grande table pour la roulette qui fait son retour à Hendaye. Fermé depuis le 23 octobre 2020, le casino va donc ouvrir avec une jauge réduite à 35% de sa capacité dans un premier temps. Le restaurant attenant va lui aussi retrouver vie dans les conditions sanitaires requises.

Les nouvelles machines à sous fonctionnent avec des billets de banque © Radio France - Paul Nicolaï

Nouvelle stratégie

Depuis une quinzaine d’années l’établissement de jeux était en perte de vitesse. Son chiffre d'affaire est passé de 5,7 millions d'euros à 1,8 millions. Benjamin Frischer change de stratégie commerciale afin de retrouver une meilleure rentabilité : "Je pense qu'on aura un vrai pic de chiffre d'affaires pendant la saison estivale, également grâce aux nouvelles machines à sous. On a mis des machines uniques en France avec une exclusivité jusqu'en 2022. Enfin et surtout, on a fait un autre pari : celui de _mettre les taux de redistribution les plus hauts de la région, c'est à dire que ce qu'on voudrait, c'est fidéliser la clientèle_. Notre meilleure publicité à nous, ce sont nos clients et nos clients qui gagnent. On fait le pari que nos clients vont gagner beaucoup. Souvent, très souvent, ils vont revenir chez nous parce que justement, on sera le casino qui paie le plus". Alors que le taux minimum de restitution aux clients est de 85% des mises, le casino d'Hendaye parle de 95%. C'est tout le pari de l’opération: plus de gains mais aussi plus de clients.

le nouveau patron Benjamin Frischer © Radio France - Paul Nicolaï

Le personnel conservé

Lors de la transaction, les conditions sociales ont été étudiées et il n'y aura pas de suppression de postes. Les 25 employés sont conservés afin de faire tourner un établissement de 1000 m², ouvert dès 10h du matin et jusqu’à 4h du matin pendant le week-end. En France 20% environ des casinos sont indépendants. Le montant de transaction reste secret.