Ca y est : le cassoulet de Toulouse a enfin sa confrérie. Elle a été créée le 7 avril par une quarantaine d'amoureux du cassoulet toulousain : restaurateurs, professeurs de cuisine, cavistes et autres épicuriens.

L'indispensable saucisse de Toulouse

Le cassoulet est un plat emblématique de la Ville rose. Mais étrangement, Toulouse n'avait pas de confrérie pour le promouvoir, contrairement à Castelnaudary autre berceau du fameux plat (la légende veut qu'il ait été crée là-bas).

Une confrérie qui a deux Grands Maîtres, dont André Audouy, dit Moustache, restaurateur à Beauzelle près de Blagnac. Il nous livre la recette du cassoulet de Toulouse : "Il faut des haricots du Lauragais, du porc du Sud-Ouest, de la poitrine, du jarret, des couannes pour donner du goût. Et après, nous nous mettons du confit de canard du Gers et, bien sûr, _la fameuse saucisse de Toulouse_."

André Audouy, l’un des Grands Maîtres de la confrérie du cassoulet de Toulouse © Radio France - Claudia Calmel

Mais quelle est la différence entre un cassoulet de Toulouse et un cassoulet de Castelnaudary ? Selon André Audouy, "la différence n'est pas énorme. Le seul produit qu'ils n'ont pas fort, c'est la saucisse de Toulouse". Et quand on demande à André Audouy si cette saucisse toulousaine change quelque chose au goût par rapport à la version concoctée dans l'Aude, il répond par la négative : "Honnêtement, on ne va pas se battre là-dessus. Nous, ce qu'on demande, c'est que le cassoulet soit bien fait : s'il y a de l'amour, il n'y a pas de différence. _Qu'il soit de Castelnaudary, de Carcassonne ou de Toulouse, parlons du Cassoulet._"

Promouvoir le "vrai cassoulet"

L'objectif de la confrérie du cassoulet de Toulouse est, en effet, de faire connaître (ou reconnaître) le plat à Toulouse et bien au-delà pour André Audouy : "On veut que le vrai cassoulet s'exporte dans toute la France et même plus loin. Mais la prochaine étape va être de valoriser les restaurants toulousains qui proposent du cassoulet : il n'y en a pas assez."

Selon André Audouy, le cassoulet plaît toujours autant : "Depuis deux ou trois ans - et c'est peut-être dû au Covid - _on assiste à un retour du 'bien manger_'. On voit beaucoup de jeunes qui viennent découvrir les produits régionaux dans nos restaurants, ce qui nous fait très plaisir."

L'appellation "Cassoulet de Toulouse" a été déposée par la confrérie au près de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle pour éviter que le nom soit utilisé à mauvais escient, par exemple dans des préparations industrielles peu qualitatives.