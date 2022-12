Le casting pour la série "Fortune de France" est ouvert avant le tournage en Dordogne

Avant le tournage de la série d'époque "Fortune de France" en Dordogne , la production lance un casting relayé par Ciné Passion. Des comédiens et des silhouettes, c'est-à-dire des acteurs avec peu de répliques, sont recherchés par la production. On ignore le nombre d'acteurs recherchés mais on a le détail des profils demandés.

ⓘ Publicité

Des soldats, des chanteuses et des musiciens

Chez les hommes, la production recherche des comédiens pour interpréter des soldats, des soldats à cheval et un conducteur de charrette. Pour tous ces profils, il faut avoir un bon niveau d'équitation. Il faut mesurer au maximum 1m80.

Chez les femmes, la production recherche des comédiennes âgées de 20 à 30 ans qui savent chanter. Elles doivent mesurer au maximum 1m70.

Pour les silhouettes, plusieurs profils sont recherchés :

- des musiciens qui jouent d'instrument du moyen-âge comme la viole, la guimbarde et le tambour

- des personnes qui savent manier l'épée et les armes de l'époque

- des personnes qui ont des métiers manuels comme menuisier, tonnelier, ferronnier, palefrenier...

Plusieurs photos demandées

Si vous correspondez aux critères, et que vous habitez en Nouvelle-Aquitaine et de préférence autour de Sarlat il faut envoyer un mail à l'adresse suivante : comedienseriedordogne@gmail.com avec plusieurs photos (profil et selfie) avec la coupe de cheveux actuelle et son look actuel, ses mensurations (poids, taille et pointure) et ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone et mail).

Une série diffusée sur France Télévisions

La saga littéraire "Fortune de France" est adaptée en série pour France Télévisions par le réalisateur Christopher Thompson. La série doit être composée de deux saisons de six épisodes chacun de 52 minutes.