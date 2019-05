Le Castrogontérien Alexandre Jérôme Boulard récompensé aux Molières

Château-Gontier, France

Alexandre Jérôme Boulard est originaire de Château-Gontier. A 30 ans, il exerce le métier de comédien de théâtre et de chanteur. Le public avait pu le voir en 2013 dans la comédie musicale Full Monty. Aujourd'hui, il est à l'affiche du spectacle Chance au théâtre La Bruyère à Paris. Une comédie musicale d'Hervé Devolder. Et c'est avec Chance que le Mayennais a remporté le Molière 2019 du meilleur spectacle musical de l'année.

C'est un peu le Graal", Alexandre Jérôme Boulard

Pour le jeune comédien mayennais, cette récompense "représente le Graal du comédien de théâtre. Ça fait très plaisir d'avoir cette récompense. On pense d'abord à avoir du travail et faire carrière, les récompenses viennent après. On y pense pas vraiment, on ne fait pas de plan de carrière pour avoir des récompenses. On fait ce travail pour donner du plaisir aux gens. Les récompenses, c'est la cerise sur le gâteau, surtout lorsqu'il s'agit d'un Molière."