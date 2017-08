Les enfants découvrent l'art contemporain au CCCOD

Tous les mercredis après-midi de l'été le CCCOD propose le #cckoi, destiné aux enfants. Une ballade ludique entre les expositions du musée et les ateliers conte ou collage.

Le #cckoi propose aux enfants, de 13 heures à 17 heures au Centre Olivier Debré, des visites ludiques dans les différentes expositions. D'Olivier Debré à Per Barlcay en passant par Lee Ufan, les enfants et les parents apprennent en s'amusant, et terminent la visite par un atelier.

Attention à ne pas tomber dans le bac d'huile... © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Pour l'atelier certains choisissent les collages, effet miroir autour de l'artiste norvégien Per Barclay. D'autres préfèrent écouter le compte écrit par Olivier Debré...