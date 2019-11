La gestion du célèbre navire le Belem confiée à une entreprise mérignacaise

Mérignac, France

Ce 1er décembre 2019, le célèbre voilier nantais le Belem devient aussi un peu girondin. La Compagnie maritime nantaise, en charge de la gestion du navire depuis 40 ans, a passé le relais à ST Management, une entreprise basée à Mérignac et spécialisée dans la gestion de navires.

Rachetée par le groupe Sogestran, qui veut changer de stratégie, la Compagnie nantaise a abandonné la gestion du voilier historique d'un commun accord avec la fondation Belem, propriétaire du navire. C'est donc ST Management qui va prendre le relais après avoir remporté un appel d'offre. "C'est une entreprise qui veut croître et relever des défis", justifie Christelle Hug de Larauze, déléguée générale de la fondation Belem.

L'entreprise a par ailleurs déjà un lien avec le bateau puisque son directeur général adjoint, Francis Laverrière, a été second capitaine sur le Belem il y une vingtaine d'année.

Dès le 1er décembre, ST Management va gérer l'équipage, assurer l'entretien du navire et sa sécurité. Des tâches que l'entreprise effectuera pendant au moins cinq ans mais le contrat sera très certainement renouvelé.

Christelle Hug de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem. Copier

Le Belem plus souvent à Bordeaux ?

Les Bordelais avaient l'habitude de voir le Belem à l'occasion de la fête du fleuve et de la fête du vin mais le voilier pourrait désormais s'amarrer à Bordeaux plus souvent. "Le navire reste bel et bien nantais, là où se trouve son port d'attache", insiste tout de même la fondation.

Le Belem a terminé sa saison de navigation le 30 octobre, il va rester en hivernage à Nantes, son port d'attache, et il reprendra la mer en avril prochain.