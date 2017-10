Le célèbre pâtissier Pierre Hermé fier et honoré d'être ambassadeur de la ville de Colmar

Il a été élu meilleur pâtissier du monde en 2016, il est né dans la cité de Barthodi. Pierre Hermé, connu à travers le monde pour ses macarons, a été nommé ambassadeur de la ville de Colmar. Une cérémonie en son honneur a eu lieu ce jeudi soir, à la mairie.

Pierre Hermé, élu meilleur patissier du monde en 2016 était de retour ce jeudi soir en Alsace et notamment à Colmar. Une cérémonie en son honneur a été organisée à la mairie, il fait maintenant partie du club des ambassadeurs de Colmar. Un club qui regroupe les personnalités susceptibles d'apporter leur contribution au rayonnement et à l'attractivité de la ville.

Ma grande récompense, c'est quand quelqu'un mange un gâteau et qu'il est content et qu'il est heureux. C'est la plus grande des récompenses et celle là, je vais la garder le plus longtemps possible," Pierre Hermé