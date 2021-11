Le célèbre photographe des stars Jean-Marie Périer expose ses photos cultes dans les rues de Saint-Lô

Après Nikos Aliagas cet été, la ville de Saint-Lô accueille Jean-Marie Périer pour une nouvelle grande exposition au pied des remparts, du 30 novembre 2021 au 6 mars 2022. Le photographe emblématique des sixties y présente 61 portraits de grands noms de la musique et du cinéma.

Johnny Hallyday, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, France Gall, Françoise Hardy, Catherine Deneuve, les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan ou encore Ella Fitzgerald.... Tous sont passés devant l'objectif de Jean-Marie Périer, le célèbre photographe des stars depuis les années 1960 et Salut Les Copains.

Du 30 novembre 2021 au 6 mars 2022, ces portraits d'idoles de la culture pop, pour certains très colorés, pour d'autres en noir et blanc, seront affichés en grand format au pied des remparts de Saint-Lô. Les visiteurs pourront découvrir 61 photographies de Jean-Marie Périer, réunies sous le nom "Souvenirs d'avenir", dans la rue Havin, la rue Torteron et la place Guy Fontenelle, en face de la gare. L'accès sera libre et gratuit.

Jean-Marie Périer sera lui-même présent le 2 décembre à Saint-Lô pour inaugurer cette exposition.

La ville prévoit de réaliser désormais deux expositions de photographies grand format par an. De juin à septembre, elle avait présenté Thalassa, peuples de la mer, une exposition de Nikos Aliagas.