Le centre académique de danse de Châteauroux toujours à l'arrêt

Depuis l'annonce du deuxième confinement, le centre académique de danse de Châteauroux n'a plus pu accueillir ses élèves sur son parquet. En attendant de les retrouver, les professeurs tentent de garder le lien...

"On est devenu youtubeur en fait" sourit, un peu amère, Delphine Doradoux. La jeune femme, professeur de danse au centre académique de Châteauroux, a tourné plus de 160 vidéos avec son mari, Jérôme Piatka, professeur également.

Une façon de garder le lien avec les élèves, et de leur permettre "de garder un rythme", comme une hygiène de vie explique Delphine.

"On s'est rendu compte à la rentrée de septembre que les deux premières semaines se sont très bien passées après plusieurs mois d'arrêt. Mais très vite, on a vu arriver des blessures, pas forcément graves, mais chez des élèves qui n'étaient pas forcément sujets à cela avant. On s'est dit qu'on avait loupé un truc sur la ré athlétisation" précise la professeur qui pratique habituellement cinq heures par jour...

Une baisse du nombre d'élèves

Depuis la rentrée, l'école, qui accueillait 300 élèves, a constaté une baisse des effectifs. "Certains parents, notamment des petits, n'ont pas voulu revivre une année tronquée comme l'an passé. Ils les ont donc inscrits à des activités qui se pratiquent en extérieur... Je le comprends tout à fait" analyse Delphine qui espère tout de même voir revenir rapidement les élèves, certaine que "le vivier de danseurs de Châteauroux" est bien vivant et n'attend qu'une reprise des cours.

En attendant, les deux professeurs, qui ne peuvent bénéficier du chômage partiel en tant que chef d'entreprise, comptent sur les licences des élèves, versées mensuellement, pour vivre et payer leurs charges. "Tous les mois les élèves participent. Mais on est indulgents, évidemment, quand les parents se retrouvent avec leur commerce fermé ou ne peuvent pas travailler ou sont au chômage partiel..."

Delphine s'agace surtout des inégalités entre situation : "Ce sont les DRAC -NDLR direction régionale des affaires culturelles- qui statuent. Certains dans d'autres régions, comme l'Aquitaine, ont le droit d'ouvrir et pas nous. Le conservatoire a le droit de donner des cours et pas nous... Le pire c'est qu'on nous prenne un peu pour des pigeons !"

Pour l'instant, l'école n'a pas de date de réouverture.