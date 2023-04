Le centre aquatique de la Pépinière fermé deux ans pour travaux, deux autres piscines de Poitiers concernées

Pour son grand plan de réhabilitation des piscines, Grand Poitiers débloque une enveloppe de 15 millions d'euros : cette somme servira à faire des travaux sur les équipements, prioritairement trois piscines de la ville de Poitiers. D'abord le centre aquatique de la Pépinière, qui fermera ses portes de septembre 2023 à septembre 2025. Même chose ensuite pour la piscine de Bellejouanne, de septembre 2025 à septembre 2027, puis pour celle de la Blaiserie, aussi fermée pour deux ans à partir de 2027. Mais ce ne sont pas les seules annonces : certaines piscines estivales risquent la fermeture.

ⓘ Publicité

Une fermeture est d'ores et déjà actée : celle de la piscine Joël Potreau, située à côté de la gare de Poitiers et habituellement ouverte à l'année. La date n'est pas fixée, mais la piscine devrait rester ouverte le temps des travaux de de la Pépinière, de Bellejouanne et de la Blaiserie, pour servir de bassin de report. Pour les piscines estivales gérées par Grand Poitiers, ça se complique : les coûts des travaux sont trop élevés, et la communauté urbaine a dû faire des choix.

Les piscines de Saint-Sauvant et des bois de Saint-Pierre pourraient fermer

Grand Poitiers souhaite se délester de la gestion des piscines de Saint-Sauvant et des bois de Saint-Pierre. Une décision réfléchie "en fonction des budgets qui sont les nôtres, mais également en fonction de la couverture géographique (...) on a également regardé les fréquentations de ces équipements pour pouvoir prendre des orientations" précise Corine Sauvage, vice-présidente en charge des sports à Grand Poitiers.

Deux options sont désormais ouvertes : soit les communes concernées, à savoir Saint-Sauvant et Poitiers, décident de reprendre la gestion de ces piscines estivales, soit Grand Poitiers procédera à leur fermeture. Les maires des communes ont été informés afin de discuter des différentes possibilités.