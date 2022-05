Le centre aquatique de Privas fermé jusqu'à nouvel ordre

Le centre aquatique Cap Azur de Privas sera fermé à partir de vendredi matin et pour une durée indéterminée.

La communauté d'agglomération de Privas centre Ardèche (CAPCA) a décidé de fermer le centre aquatique de Privas en concertation avec la mairie de la ville à partir de ce vendredi matin.

Trop de chute

Ce mercredi, une dame âgée de 77 ans a fait une chute. Elle souffre d'un traumatisme crânien. Depuis le mois de juillet dernier, il y a eu quatre chutes graves au sein du centre aquatique et plusieurs autres chutes avec des conséquences médicales plus légères. Selon la CAPCA, il y aurait un sol anormalement glissant aux abords du pédiluve et des douches.

La CAPCA a décidé de fermer le centre et de faire appel à un expert judiciaire pour savoir à quoi on peut attribuer ses chutes et y remédier.

Le centre aquatique Cap Azur reste donc fermé jusqu'à nouvel ordre à tous les publics : particuliers et scolaires.