Le centre aquatique L'îlébulle a rouvert à la Flèche, après quatre mois de travaux

Les rires et les éclaboussures résonnent à nouveau dans le centre aquatique L'îlébulle à La Flèche, depuis ce mardi 2 novembre. Fermé pour travaux pendant quatre mois, il a pu retrouver son public, impatient de pouvoir à nouveau barboter dans le petit bassin, ou nager dans le grand.

Nouveau carrelage beaucoup moins glissant

Si les travaux ont duré aussi longtemps, de fin juin à fin octobre, c'est que l'ensemble du carrelage a été refait, soit plus de 700 mètres carrés. Plus clair, il est aussi surtout beaucoup moins glissant que le précédent. "Avant on faisait attention, maintenant on marche normalement" assure Pascal, ravi de retrouver ses habitudes de nageur. "La sécurité, c'est essentiel pour une piscine" explique Stéphane Chanteau, le responsable du centre aquatique. "On ne peut pas accepter que les gens dérapent et se cassent la figure en allant se baigner". Si l'ancien carrelage n'a heureusement pas causé d'accident trop grave, Stéphan maître nageur depuis l'ouverture de la piscine en 2009, a été témoin de nombreuses chutes.

Le nouveau carrelage rassure tout le monde, les maîtres nageur et le public - Stéphan, maître nageur

Un nouvel éclairage a aussi été installé, pour consommer moins et permettre des changements de couleur, notamment lors des animations.

10 ans de procédure judiciaire

Ces travaux, qui ont coûté 380.000 euros hors taxes, ont été payés par les assurances des entreprises de construction et du maître d'œuvre, suite à une décision judiciaire.

En décembre 2009, après l'ouverture du centre aquatique, l'équipe se rend compte que le carrelage glisse beaucoup aux abords des bassins et dans les douches. "C'est une entreprise très reconnue dans le milieu qui a fait les travaux, mais là il y a eu un souci, on s'en est vite rendus compte" explique Stéphane Chanteau. Une procédure est alors lancée, et durera 10 ans. "Maintenant c'est derrière nous, et le résultat est plutôt satisfaisant !"

Le centre aquatique reconduit les abonnements qui auraient été pris avant les travaux, ou les périodes de fermetures dues à la crise sanitaire.

Tous les renseignements et les horaires sont à retrouver sur le site de La Flèche.