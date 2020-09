Le centre d'art actuel du Mans ouvre ses portes

Ce nouveau lieu, situé au cœur du couvent rénové de la Visitation, en centre-ville du Mans se compose d'un espace d'exposition, d'un salon de lecture et d'un atelier pour artistes. Il se positionne comme un lieu de découverte et d’initiation à l'art contemporain sous toutes ses formes.

Un lieu unique au Mans et, d'après son fondateur, "unique dans le Grand Ouest". Le centre d'art actuel ouvre ses portes ce mardi 22 septembre, dans l'ancien couvent réhabilité de la Visitation, en centre-ville. Le rez-de-chaussée renferme un vaste espace sobre de 400 m2. C'est ici que les expositions vont se succéder au fil des mois. Aucune collection permanente ne sera installée. Les visiteurs, amateurs d'art contemporain, y trouveront ainsi de quoi satisfaire régulièrement leur curiosité. Les autres pourront s'initier à la peinture, la sculpture et la photographie d'aujourd'hui, explique Lucien Ruimy, le fondateur du centre d'art actuel du Mans. "C'est simple : vous regardez une oeuvre et vous ressentez ou non quelques chose", résume la passionné, par ailleurs organisateur de la manifestation Puls’Art.

Donner envie de découvrir l'art contemporain

"Picasso, lorsqu'il était jeune allait au Prado. Il recopiait les œuvres du Gréco. C'est ainsi qu'il s'est formé. Nous, nous espérons que nous formerons le regard et peut-être de futurs talents", détaille le Manceau, passionné d'art contemporain.

Cette première exposition est essentiellement composée de peintures. © Radio France - Bertrand Hochet

Accueillir les jeunes, du primaire à l'Université

Près de l'accueil, un salon de lecture donne accès à des revues, des livres d'art et des catalogues d'artistes. A l'étage, l'atelier accueillera le public dès le plus jeune âge, annonce Lucien Ruimy. "Nous tenons vraiment à faire venir un public scolaire, du primaire à l'Université, ainsi que des adultes. Nous accueillerons aussi des conférences ou, tout simplement, des personnes qui voudront se réunir dans ce cadre", explique le Sarthois. Le musée d'art actuel va également nouer un partenariat avec l'Université du Mans pour participer à la formation des étudiants du Master de "développement culturel".

Centre d'art actuel du Mans à la Visitation - Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée : 5€. Gratuit pour les moins de 7 ans.