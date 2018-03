Concoret, France

Dès l'ouverture, certains se sont pressés pour découvrir le nouveau parcours d'exposition du château de Comper, retraçant toutes les étapes de la légende arthurienne. Au programme notamment : une nouvelle salle consacrées aux fées, un espace réservé au thème du Graal, le récit visuel et sonore de la dernière bataille d'Arthur, et "le clou du spectacle, c'est ce que j'appelle la boite magique de la Table ronde", indique Bruno Sotty, chargé de la communication.

La salle de la dernière bataille © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

De gauche à droite : Guenièvre, Viviane et Morgane, les trois femmes de la légende arthurienne © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

La Table ronde, thème central des 30 ans

Ici, chacun est libre de s'asseoir où bon lui semble. Un siège est plus élégant que les autres, mais rien n'indique qu'il appartient au roi Arthur. C'est là que s'est assis Julien Danielo, un photographe vannetais qui avait exposé certains de ses clichés dans la précédente exposition. Il découvre cette nouvelle salle où l'histoire se conte aussi bien par les images projetées sur les murs que par la voix : "on peut observer de toutes parts, on aura toujours une vision différente. Le numérique sert vraiment bien l'imaginaire".

Un autre Arthur, 6 ans, a choisi le même siège. "On est restés un petit moment à prendre des photos, à s'imaginer qu'on était autour de la Table ronde", explique Aurore Charpentier, sa maman. Bénévole au château de Comper, cette "fan de la légende arthurienne depuis toute petite" n'a d'ailleurs par choisi le prénom de son fils au hasard.

Retracer toute la légende arthurienne

"C'est la première fois en 30 ans qu'on peut couvrir l'intégralité des grands épisodes de la légende arthurienne", explique Bruno Sotty, c'est le fruit de travaux qui ont été réalisés en trois phases depuis trois ans". Le fruit aussi de nombreuses réunions avec les partenaires et bénévoles pour créer un espace unifié.