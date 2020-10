Le centre de vacances de Dunière-sur-Eyrieux va être vendu par son propriétaire, la ville de Wasquehal

Les colonies vont cesser ! Le centre de vacances et gîte de groupe de Dunière-sur-Eyrieux va être mis en vente par le propriétaire des lieux : la municipalité de Wasquehal. Cette ville du Nord, faisant partie de la Métropole européenne de Lille, a acheté ce domaine de deux hectares en 1987 pour en faire un site d’accueil des jeunes Wasquehaliens, dans le cadre de colonies de vacances et de classes découvertes.

Ce bâtiment est chargé d’histoire. Le Moulinage est une ancienne fabrique dont le rôle au XIXe siècle était de mettre en forme et solidifier le fil de soie pour qu’il puisse ensuite être vendu aux ouvriers tisserands, les canuts de Lyon entres autres.

Racheté à l’état d’abandon à la fin des années 80, il a fallu quelques années avant d’en faire le centre de vacances qu’il était devenu. «A partir de 2001, il a été ouvert aux autres événements et est désormais classé gîte de groupe pour la tenue de mariages, fêtes et séminaires par exemple», raconte Valentin Zajac, directeur du site avec sa femme depuis 8 ans et agent de la commune de Wasquehal.

Une page qui se tourne

Après avoir accueilli chaque été depuis 33 ans une centaine de petits citadins pour leur faire découvrir la nature ardéchoise, un vent nouveau souffle sur le Moulinage. La raison de la vente du domaine est justifiée par la mairie par une lassitude des habitants de se rendre chaque année au même endroit. Cependant, la logique économique n’est pas à exclure, car selon différentes estimations, le site pourrait se vendre à plus d’un million d’euros.

De son côté, Gérard Brosse, maire de Dunière-sur-Eyrieux, n’a pas encore été contacté par la mairie de Wasquehal et «n’a rien reçu d’officiel». Néanmoins, il confie avoir eu des échos de cette vente et que sa commune ne sera pas en mesure de racheter la bâtisse : «Bien entendu, l’idée la plus folle pour les Dunierois serait qu’effectivement la commune ait les moyens de pouvoir racheter cette structure. Malheureusement aujourd’hui, les finances de notre petite commune ne permettent pas l’acquisition d’un tel domaine.»

Un couple Wasquehaliens devenu Ardéchois

Pour le couple Zajac, en charge de la structure, le lieu représente beaucoup. «Ma femme et moi nous sommes mariés au centre de vacances le moulinage. Depuis 8 ans, nous avons également eu deux enfants qui sont nés en Ardèche, donc c’est vraiment un endroit très symbolique pour nous, autant personnel que professionnel.» Avant d’être responsable du site, ils accompagnaient depuis Wasquehal les colonies.

Quoi qu’il arrive au Moulinage, Valentin et sa femme souhaitent rester en Ardèche où ils ont fait «un petit bout de vie». A la suite du projet de vente, le couple est d’ores et déjà en recherche d’emploi dans l'événementiel, le tourisme ou l’animation dans le département.