Après quatre ans de chantier, le centre des congrès du Couvent des Jacobins en plein centre de Rennes, ouvre ses portes au public le temps d'un week-end. L'ouverture officielle aura lieu le 8 janvier, et tout est presque terminé.

Rennes, France

C'est un centre des congrès semi enterré dans le sol que vont découvrir les visiteurs lors de ce week-end portes ouvertes. 25 salles de commissions, 4.000 mètres carré d'exposition, et un grand auditorium de 1.000 places dont on ne soupçonne pas l'existence de l'extérieur.

Il a fallu quatre ans de travaux pour aménager ce centre, en créant de nouveaux espaces et en en transformant d'autres. "On avait un triple chantier : créer un centre des congrès, restaurer le couvent et créer un lieu culturel" explique Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole.

"On a retrouvé des espaces qui étaient initialement cloisonnés ou partitionnés pour retrouver des lieux principaux, ajoute Florent Richard, architecte du patrimoine. La grande nef de l'église devient un auditorium de 300 places, l'ancien jardin du cloître est entouré de galeries propices à la déambulation et aux expositions... Le défi à relever c'était de trouver des espaces là où ils n'existaient pas encore".

Les conférenciers pourront déambuler dans un jardin créé au centre du cloître © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des espaces qui vont être rapidement occupés dès l'ouverture officielle le 8 janvier : 142 événements sont déjà prévus en 2018 dont 80 confirmés. "70% de ces événements se tiennent pour la première fois à Rennes, explique Jean-François Kerroc'h, directeur de Destination Rennes, l'exploitant du centre. Un centre de congrès c'est un outil au service du développement du territoire, et c'est aussi un espace de convivialité, de diffusion de la connaissance, mis à la disposition de toute la population" .

Les architectes et la maîtrise d'ouvrage ont réalisé un véritable exploit, à savoir faire rentrer le programme d'un centre de congrès dans un site qui apparaît à l'origine extrêmement contraint du fait de son hypercentralité et de son périmètre très resserré

L'atrium fait la liaison entre la nouvelle partie des lieux et les salles de l'abbaye rénovées © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Marier l'historique et le moderne

La construction a été entièrement pensée pour ne pas dénaturer le site, tout en le rendant moderne et fonctionnel pour la tenue des divers événements. Les murs de l'abbaye ont donc été recouverts de chaux blanche, et les baies vitrées se sont fait une place de choix pour laisser entrer la lumière y compris dans les lieux enterrés. L'ancien dortoir des moines a quant à lui été reconverti en salle de conférence.

L'ancien dortoir des moines a été rénové pour accueillir des cours et conférences © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Le grand auditorium lui a été intégralement construit sous terre malgré les contraintes, "juste à la limite au-dessus du métro" indique Jean Guervilly, architecte mandataire. Il accueillera notamment l'Orchestre Symphonique de Bretagne. "On a voulu faire une salle où il n'y a pas de séparation avec la scène au niveau visuel, tout est dans des tons clairs et simples, ajoute l'architecte, les murs sont modulables tout comme le plafond pour changer l'acoustique entre les concerts et les conférences".

Le grand auditorium peut accueillir jusqu'à 1.000 personnes © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un centre en plein cœur de ville

L'un des défis pour ce centre était d'offrir suffisamment d'espaces aux conférenciers et organisateurs d'événements malgré le manque de surface. Donnant sur la place Sainte Anne, le Couvent des Jacobins était ces dernières années quelque peu effacé pour Jean Guervilly :

On a voulu redonner une place au bâtiment dans l'espace rennais, retrouver ses volumes d'origine

Le centre des congrès pourra compter sur la tour signal pour se démarquer visuellement. L'agenda et les événements à venir y seront annoncés grâce à un "écran invisible" de 70 mètres carré, composé de 360.000 lampes leds intégrées dans les plaques d'aluminium.

Pour découvrir le Centre des Congrès, vous pouvez donc vous y rendre ce week-end entre 10 heures et 17 heures pour la dernière entrée. "Si le succès est au rendez-vous, de nouvelles portes ouvertes pourraient être organisées en février ou mars" indique Emmanuel Couet.