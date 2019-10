Le centre français de tauromachie révolté par la menace d'interdiction des corridas aux mineurs

Garons, France

La corrida sera-t-elle bientôt interdite aux mineurs ? L'idée fait de plus en plus son chemin. Une proposition de loi dans ce sens pourrait être déposée le 17 octobre prochain. C'est la députée La République en marche, Samantha Cazebonne, qui devrait en dévoiler le texte à l'occasion d'un colloque sur la protection de l'enfance contre toutes formes de violences. Et l'interdiction des corridas aux moins de 16 ans ferait partie de ces mesures. Les enfants ne pourraient plus non plus s'inscrire dans les écoles taurines.

Des annonces forcément mal accueillies au centre français de tauromachie de Garons, près de Nîmes à l'image de Patrick Varin, matador et toros et professeur au centre : "Je suis révolté ! Qui a le droit de nous priver de notre passion ? Qui a le droit de dire aux parents ce qui est bon pour leurs enfants ou pas ? Moi j'ai amené ma fille qui adore les animaux voir des corridas et elle est très bien dans sa peau".

"Quand je serai grand, je veux devenir vétérinaire" : Niels, 10 ans, élève du centre

Quentin, Niels et Louis, trois élèves du centre venus à l'entraînement ce mercredi après-midi, veulent continuer à vivre leur passion. "Ici on n'apprend pas seulement à toréer. On nous enseigne aussi des valeurs de respect et d'humilité. C'est aussi une école de la vie" précise Quentin, 15 ans. Niels, 10 ans, lui emboîte le pas : "Mon père m'a proposé d'aller voir une corrida, mais il ne m'a pas forcé. J'ai dit oui et ça m'a plu tout de suite". Et ce n'est pas pour autant que le gamin n'aime pas les animaux : "Quand je serai grand, je veux devenir vétérinaire" assure-t-il. Louis, 12 ans, lui aussi compte bien continuer à fréquenter le centre "pour apprendre les beaux gestes et devenir torero pour atteindre le plus haut niveau peut-être un jour".

E,n contre-piste, Virginie, la maman de Louis n'admet pas qu'on veuille priver son fils de sa passion : "On considère que les parents ne sont pas suffisamment responsables pour prendre des décisions pour leurs enfants. C'est de l'ingérence". Jean-François, le papa de Niels, lui aussi est en colère "Ca peut paraître paradoxal, mais on aime les animaux. Toute la famille est révoltée. C'est affligeant".